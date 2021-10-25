TÜRSAB 2021 Turizm Kongresi tanıtıldı

ANTALYA (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kongre Koordinatörü Hasan Eker, "Kongremizi bu yıl 19-21 Kasım'da Antalya Belek'te Pine Beach Otel'de düzenleyip bundan sonra da her yıl 'iletişim, eğitim ve dayanışma' mottosuyla geleneksel olarak yapmak istiyoruz." dedi.

Eker, 19-21 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek TÜRSAB 2021 Turizm Kongresi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, salgın sürecinin devam ettiğini anımsatarak, dünya turizmindeki seyahat eden kişi sayıları 1,5 milyarlardan 400 milyonlara düştüğünü, geçen yıl 270 milyonların görüldüğünü belirtti.

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte turizm hareketinin başladığını ifade eden Eker, şunları kaydetti:

"Bizi ve tüm dünyayı turizmde yeni bir dönem bekliyor. Artık belki rekabet fiyat odaklı olmayacak, hijyen, sağlık odaklı olacak. Doğa turizminin, yakın çevre turizminin, bireysel turizmin daha fazla artacağının söyleniyor ama gerçek şu ki bizi daha farklı bir dönem bekliyor. Biz de TÜRSAB olarak sektörün köklü kuruluşu olarak bir kongre düzenlemeye karar verdik. Burada ortak akılla turizmin tüm taraflarıyla birlikte tüm konuları masaya yatıracağız. Kongremizin hem turizm sektörümüze hem de seyahat acenteciliğine çok faydalı olacağına inanıyoruz. Kongremizi bu yıl 19-21 Kasım'da Antalya Belek'te Pine Beach Otel'de düzenleyip bundan sonra da her yıl 'iletişim, eğitim ve dayanışma' mottosuyla geleneksel olarak yapmak istiyoruz."

Eker, TÜRSAB 2021 Turizm Kongresi'nin ilk gününde erken rezervasyon kampanyasını duyuracaklarını vurgulayarak, "Tüm paydaşlarla birlikte 'Erken Rezervasyon Kampanyası'nı TÜRSAB 2021 Turizm Kongresi ile birlikte Antalya'da başlatacağız." dedi.

Kongre programının içeriğinde Konaklama-Acente İlişkilerini Doğru Kurmak panelinde sektörün liderlerinin konuşmalarının olacağını bildiren Eker, yurt dışından Türkiye turizminin en büyük pazarlarından Rusya, Hollanda, Almanya gibi ülkelerin seyahat acentelerinin birlik başkanlarının yer alacağını aktardı.

Eker, kongrede sektörle ilgili konuların yanı sıra TÜRSAB üyelerinin kişisel gelişimine ilişkin konuşmaların yapılacağını anlatarak, kongrenin amaçlarından birinin de üyelerin birbirleriyle tanışmasını sağlamak ve iş birliklerini geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Kongre kapsamında stant alanları oluşturduklarını belirten Eker, kongre tarihine kadar katkıda bulunmak isteyen kurumların hem stant açabileceğini hem de diğer sponsorluklardan faydalanabileceğini kaydetti.

Eker, katılımcılar için kongre otelinden özel fiyat aldıklarını anlatarak, ulaşım konusunda da hava yollarından da özel kampanyalar beklediklerini, bu konuda girişimlerinin de olacağını bildirdi.

Kongrede, her panel için bir sonuç bildirgesi, sonra bir kongre bildiri kitabının hazırlanacağını ifade eden Eker, daha sonra kongre çıktısının da paylaşılacağını dile getirdi.

Eker, İzmir'deki Travel Turkey'in partner ülkesinin Polonya olduğunu bildirerek, "Diyarbakır'daki Mezopotamya Fuarımız, aslında bölgenin fuarı. İki tane partner şehir belirlendi. Yurt dışında Erbil, yurt içinde de Bursa belirlendi." dedi.

"TÜRSAB tarihinde ilk defa bir turizm kongresi yapılıyor"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Tolga Gencer de TÜRSAB tarihinde ilk defa bir turizm kongresi yapıldığını belirterek, buna acentelerin ihtiyacı olduğunu, acentelerle iç içe olabilecekleri bir ortam istediklerini dile getirdi.

Travel Turkey'in içine bir fuar daha eklediklerini bildiren Gencer, "Outdoor, Kamp, Karavan Fuarını da Travel Turkey'e ilave olarak düzenleyeceğiz." dedi.

Kongrenin ana sponsorlarından HotelRunner'ın Satış ve İş Geliştirme Direktörü Rıza Kaynak ise etkinliğin kendilerine sunulmasından itibaren çok heyecanlandıklarını belirterek, "Bu organizasyona katılmak aldığımız en hızlı kararlardan biriydi. HotelRunner olarak 10 yıldır Türkiye'de konaklama perspektifindeki tecrübemizi yeni değerler katarak dijitalleştiriyoruz.

Bu noktada işin son bacağı olan seyahat acenteleri için de aynı şekilde dijitalleşmenin gerekliliğine inanıyoruz. TÜRSAB ile birlikte bu kongre gibi daha birçok kapsamlı projeye imza atmak istiyoruz. Seyahat acenteleriyle daha hızlı ve efektif bir çalışma prensibiyle dijital envanter sistemi oluşturduk. Bu hem otellere hem de seyahat acentelerine büyük faydalar sağladı. Düzenlenecek bu kongrenin de hem oteller hem de seyahat acenteleri için çok faydalı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kongrenin ana sponsorlarından Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz da TÜRSAB'ın üyelerinden olduklarını ifade ederek, TÜRSAB'ın yaptığı bu tür organizasyonlara katılmaktan Tatilsepeti olarak mutluluk duyduklarını kaydetti.

Küçükyılmaz, kongrenin öncü bir hareket olduğuna işaret ederek, "Turizm sektörünün salgınla birlikte yeniden yapılanmaya ve şekillenmeye başladığı bu dönemin içerisinde hepimiz davranışlarımızı tüketiciler alışkanlıklarının değiştiriyor. Dolayısıyla turizmi de yeni soluklarla tartışmak zorundayız. Sektörün bütün paydaşların bir araya geldiği ortamın içerisinde değişen tercihleri, karşılıkları ihtiyaçları sorgulayabileceğimiz bir ortamın yaratılması önemliydi." diye konuştu.