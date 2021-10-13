Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nugget paketini açan vatandaş büyük bir şok yaşadı

Türkiye'de hizmet veren zincir marketlere yönelik şikayetler bir türlü bitmek bilmiyor. Bir yandan yüksek fiyatlarla mücadele sürerken bir yandan da raflarda satılan ürünlerle ilgili yeni şikayetler geliyor.

NUGGETLAR KÜFLÜ ÇIKTI

Dün ünlü bir zincir marketteki fiyat oyununu gündeme getirmiştik. Bugün ise aynı marketle ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Söz konusu marketten tavuk nugget alan bir vatandaş paketi açtığında şoke oldu. Paketin içindeki nuggetların küflü çıkması "Yok artık" dedirtti.

VATANDAŞLAR ÖFKELİ

Vatandaşlar, tavuk etlerinin çok çabuk bozulduğu ve zehirlenmelerinin ölümcül sonuçlara neden olması nedeniyle duruma oldukça öfkeli. Birçok kişi, insan hayatını tehlikeye sokan bu tür durumlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

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