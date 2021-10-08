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TSI Seats'in Royalux koltuğu en iyi tasarım ödülünü aldı

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
TSI Seats'in Royalux koltuğu en iyi tasarım ödülünü aldı

Kibar Holding, Türk Hava Yolları (THY) ve THY Teknik AŞ şirketlerinin ortak girişimi ile kurulan TSI Seats, Design Et Al tarafından bu yıl 11'ncisi düzenlenen ve sektördeki en prestijli yarışmalardan biri olarak kabul edilen "Uluslararası Yat ve Havacılık Ödülleri"nde, dar gövde business class...

Kibar Holding, Türk Hava Yolları (THY) ve THY Teknik AŞ şirketlerinin ortak girişimi ile kurulan TSI Seats, Design Et Al tarafından bu yıl 11'ncisi düzenlenen ve sektördeki en prestijli yarışmalardan biri olarak kabul edilen "Uluslararası Yat ve Havacılık Ödülleri"nde, dar gövde business class ve geniş gövde premium ekonomi koltuğu olarak tasarlanan Royalux ile "Uçak Koltuğu" kategorisinde en iyi tasarım ödülünün sahibi oldu.

Kibar Holding'ten yapılan açıklamaya göre, havacılık sektörünün temel tasarım unsurlarına odaklanan Uluslararası Yat ve Havacılık Ödülleri'nin bu yılki yarışması da sektörün önde gelen isimleri ve tasarım meraklılarının geniş katılımlı oylaması ile gerçekleşti.

TSI Seats'in Royalux tasarımı "Uçak Koltuğu" kategorisinde rakiplerini geride bırakarak, sektörün bu prestijli ödülünü almaya hak kazandı. 2022 yılında dünyanın önde gelen hava yolu ve uçak kiralama şirketlerinin beğenisine sunulacak Royalux, hem dar gövdeli (business class) hem de geniş gövdeli (premium ekonomi) uçaklar için kullanılabilen, misafir konforu için yeni bir standart belirlemeyi hedefleyen özgün bir uçak koltuğu. Misafirlerin deneyimi düşünülerek dizayn edilen Royalux, hava yolu ve bakım ekiplerinin de ihtiyaçlarını bu deneyime dahil ederek yüksek standartlarda hizmet sunmayı amaçlıyor.

Kurulduğu günden bu yana tüm hava yolu şirketlerinin koltuk tedarikçisi olarak global bir marka olma vizyonuyla hareket eden TSI Seats, dünyanın en büyük ticari uçak üreticileri konumundaki Boeing ve Airbus'ın tedarikçisi olma yolundaki ilk adımını 2013 yılında attı ve havacılık dünyasının lider şirketlerine ilk teslimatını 2015 yılında gerçekleştirdi. TSI Seats, marka gücünün sağlamlığını bu saygın ödülle bir kez daha kanıtlamış oldu.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri
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Haber: TSI Seats'in Royalux koltuğu en iyi tasarım ödülünü aldı - Haberler Ekonomi
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