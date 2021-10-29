Trendyol Kasım indirimi 2021 ne zaman? Trendyol'un her yıl Kasım ayında düzenlediği indirimler son dönemde vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Avrupa ve Amerika'nın Black Friday, Türkiye'de ise Kara Cuma indirimleri olarak birçok ürünün çok düşük fiyata alınabildiği indirimler ile ilgili internette en çok "Trendyol Kasım indirimi 2021 ne zaman? Trendyol Süper İndirim Günleri ne zaman? Trendyol indirimi ne zaman başlayacak?" soruları araştırılmakta. İşte Trendyol indirimleri ile ilgili detaylar.

TRENDYOL KASIM İNDİRİMİ 2021 NE ZAMAN?

Trendyol Kasım İndirimi ya da Trendyol'un sitesinde yer alan ismiyle Trendyol Süper İndirim Günleri 9-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

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