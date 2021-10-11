Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü köyünde yetişen siyah incirde hasat dönemi tamamlandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü köyünde yetişen siyah incirde hasat dönemi tamamlandı. İncir hasatı yaklaşık 45 gün sürdü. Ürünlü köyünde yaklaşık 50 ton incir hasatı yapıldı.

İncir bahçesi sahiplerinden Şenol Yavuz, geçen yıla göre rekoltenin oldukça iyi olduğunu belirterek " Mevsim şartları oldukça iyi gitti. İncir çok iyi oldu. Geçen yıl 10 ton ürün veren bir bahçede bu yıl 18 ton civarında ürün elde ettik. Sadece bizim değil Ürünlü köyünde tüm üreticiler de mutlu oldu" dedi. .

Bursa siyah incir bahçesini ilk olarak deneme amaçlı babası tarafından 100 ağaç dikerek başladıklarını söyleyen Şenol Yavuz, "Rahmetli babam Mahmut Yavuz Ürünlü köyünde 20 yıl önce deneme amaçlı 100 adet Bursa siyah inciri fidanı dikti. Yerini ve toprağını sevdiği için daha sonraki yıllarda bu sayıyı 300 ağaca çıkardık. Önümüzdeki yıllarda ağaç sayısını 500'e kadar çıkaracağız" dedi.

"Hasat 45 gün sürdü"

Hasadın yaklaşık 40-45 gün sürdüğünü ve bu yıl rekoltenin oldukça iyi olduğunu söyleyen Yavuz, "Bahçemizden yaklaşık 18 ton civarında ürün aldık. Zaten kendimiz Antalya'da hem yaş sebze ve meyve komisyonculuğu, hem de ihracat yapıyoruz. Pazarlama sorunu gibi bir sorunumuz yoktu. Ürünler toplandığında gece Antalya'ya gönderip, sıcağı sıcağına müşterilerimize verdik " diye konuştu.

"Ürünlü köyüne örnek oldular"

Ürünlü köyünde yaptıkları incir bahçesinden sonra köylülerden 3-4 kişinin daha Bursa siyah inciri diktilerini söyleyen Yavuz " Burasının rakımı 800 metre. Neresine ekilirse ekilsin Bursa siyah inciri yetişiyor. Şu anda Bursa siyah inciri olarak Ürünlü köyünde yaklaşık 40 ton incir hasatı yapıldı. Yerli incirler ile birlikte toplamda 50 ton incir hasatı yapıldı" diye konuştu. - ANTALYA

Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi

Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi

Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi

Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi

Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi

Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kubilay Aka Işıl Sergen Deniz Akkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Aykut Kocaman Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 10:57:20. #1.12#