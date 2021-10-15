TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 68 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 67 milyar 999 milyon 999 bin 968 lira verdi.

İhaleye 197 milyar 795 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.