Taksi plakası teklifinin 10. kez reddedilmesinin ardından İBB'den kararlı mesaj: Hiçbir şey bitmedi, yeni başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İbb ) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 5 bin yeni taksi plakası teklifi 10. kez oy çokluğu ile reddedildi. Bu gelişmenin ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından taksi sorununa dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR"

Taksi sorunu konusunda kararlı bir mesajı veren Ongun, "Değerli İstanbullular; İstanbul'daki taksi sorununu çözmek için çok iyi çalıştık. Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz. İBB, bu bozuk sistemden beslenen bir avuç rantiyerle baş edecek güçtedir. İstanbullular müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

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