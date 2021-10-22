Sütte yeni dönem başlıyor

Sütün kalitesine göre fiyat belirlenecek

BURSA - Avrupa uyum yasaları çerçevesinde sütün kalitesine göre fiyatlandırılması sistemine Bursa'da başlanıyor. Pilot bölge olarak Yenişehir ilçesi seçildi.

Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliğinde yapılan bilgilendirme toplantısına Birlik Başkanı Nazif Tuna, İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç, Süt Birliği ve kooperatif başkanları katıldı. Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, "Avrupa uyum yasaları çerçevesinde sütün kalitesine göre fiyatlandırılması sistemine Türkiye'de geçildi. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren bu sistem ülkemizde başlıyor. Üreticilerimizin ürettiği sütlerden İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde bu numuneler alınacak. Bursa'nın tamamı, Adapazarı, Bilecik ilinin tamamını kapsayacak şekilde Yenişehir bölge laboratuvarı seçildi. Biz birlik olarak burada laboratuvar kurduk. Burada sütün yağ ve protein oranı belirlenecek. Çıkan sonuçlar makine sayesinde Tarım Bakanlığına ve üreticiye anında bildirilecek. Tahlil sonunda süt fiyatlarının belirlenmesi ve devlet desteği de ona göre yapılacak" diye konuştu.