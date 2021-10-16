Ahmet Çalışkan: SunExpress olarak Türkiye turizmini destekleme vaadimizin arkasındayız - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Çalışkan: SunExpress olarak Türkiye turizmini destekleme vaadimizin arkasındayız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ahmet Çalışkan: SunExpress olarak Türkiye turizmini destekleme vaadimizin arkasındayız

Havacılık ve Uzay Tıbbı Kongresi'nde konuşan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Pandeminin başından beri en önemli gündem maddemiz 'güvenli turizm' oldu.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Havacılık ve Uzay Tıbbı Kongresi'nde konuşan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Pandeminin başından beri en önemli gündem maddemiz 'güvenli turizm' oldu. Bu süreçte, yolcularımız ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için tüm önlemleri ivedilikle aldık ve almaya devam ediyoruz. Tarifeli seferlerle Akdeniz ve Ege Bölgelerine en fazla Turist getiren havayolu olmaya devam ederek Türkiye turizmini destekleme vaadimizin arkasındayız" dedi.

Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve SunExpress Hava Yolları iş birliğiyle 14-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Havacılık ve Uzay Tıbbı Kongresi'nde havacılık tıbbına ilişkin güncel konuları ele almak üzere sektörün önde gelenleri buluştu.

Antalya'da gerçekleştirilen kongrede Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Töre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve SunExpress Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

GÜVENLİ TURİZM VURGUSU

Kongrede Kovid-19 pandemisinin ticari havacılığa etkileri üzerine konuşan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Türkiye, geçen yıl 'Güvenli Turizm Programı'nı hayata geçiren birkaç ülkeden biri olarak çok cesur ve doğru adımlar attı. Bizim de SunExpress olarak pandeminin başından beri en önemli gündem maddemiz 'güvenli turizm' oldu. Bu süreçte, yolcularımız ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için tüm önlemleri ivedilikle aldık ve almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin turizm elçisi misyonuyla hareket eden bir havayolu olarak hem Türkiye turizmini hem de havacılık sektörünü desteklemeye devam edeceklerini belirten Çalışkan, "Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından uçuş ağımıza eklediğimiz yeni destinasyonların yanı sıra Türkiye'nin tatil rotalarına frekans artışı sunduk ve bu sene yaz sezonunda 3 milyonun üzerinde yolcu taşıyarak, yüzde 85 doluluk oranına ulaştık. Pandemi döneminde de tarifeli seferlerle Akdeniz ve Ege Bölgelerine en fazla turist getiren havayolu olmaya devam ederek Türkiye turizmini destekleme vaadimizin arkasında durduk" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Okan Bayülgen Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Schumacher Burak Elmas Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ahmet Çalışkan: SunExpress olarak Türkiye turizmini destekleme vaadimizin arkasındayız - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 10:41:58. #1.12#