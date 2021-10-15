Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Dolardaki yükseliş sonrası bugün Merkez Bankası Başkanı Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "TCMB'ye siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik" dedi.

Merkez Bankası'nda üç üst düzey ismin görevden alınmasıyla dolardaki yükseliş hızlandı. Görev değişimi sonrası rekor üstüne rekor kıran kur, son olarak bugün 9,24 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolardaki yükseliş sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.30'da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. CHP lideri görüşme sonrası yaptığı ilk açıklamada, "TCMB'ye siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik" dedi.

Kılıçdaroğlu'nu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet sözcüğü iki yerde geçiyor, bir Cumhuriyet Savcıları için bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için. Kurumun bağımsızlığı dünya finans piyasaları için de önemli. Siyasetin Merkez Bankası'na müdahalesini istemiyoruz, bu düşüncemizi ilettik. Merkez Bankası'nın iyi bir kültürü var, bu kültürün yok olmamasını istedik. Kadronun korunması gerektiğini istedik. Bu konuda yardım yapabileceğimizi de ilettik.

"TL'DEKİ DEĞER KAYBI SOKAĞA YANSIYACAK"

Fiyat istikrarı konusunda sizler de yaşıyorsunuz. Zam yağmuru geliyor. Dövizin kontrol edilememesi, Türk Lirası'nın değer kaybı önümüzde duruyor. Bu konuda hassasiyetimizi ifade ettik. 45 günde Türk Lirası yüzde 10 değer kaybetti. Bunun yansımaları sokaktaki insana gelecek. Esnafından tutun, taşeron işçisine kadar, işsizlere kadar, mutfağı etkileyecek bu. Bugüne kadar hep vatandaşın ağzında bir lokma vardı, şimdi mutfağındaki tencereyi de almaya çalışıyor. Bu konudaki bütün hassasiyetimizi ifade ettik.

"FAİZ KARARLARINI MERKEZ BANKASI'NIN VERMESİ GEREKİYOR"

Elektrik, akaryakıt, doğalgaz, ciddi sorunlar çıkabilir bu kış. Burada da fakirin fukaranın hakkını korumak için en azından bütçelerine katkıda bulunmak için fon oluşturulması gerektiğini ifade ettik. Aksi halde bu kış kötü olacak. Merkez Bankası'na müdahale eden kişinin Erdoğan olduğunu herkes biliyor. Faiz düşsün diyen, talimat verdiğini söyleyen kişinin Erdoğan olduğunu biliyoruz. Buradan Erdoğan'a çağrı yapıyoruz. Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster. Faiz kararlarını Merkez Bankası'nın vermesi gerekiyor. Bu kararı büyük ölçüde Erdoğan'ın verdiğini herkes biliyor. Sıcak siyasetin buraya girmesinden rahatsızız."

Son dakika: Dolardaki yükseliş sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle! Ana muhalefet lideri Merkez Bankası'ndaSon dakika: Dolardaki yükseliş sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle! Ana muhalefet lideri Merkez Bankası'nda

Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı görevden almalarla ilgili suskunluğunu bozdu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı görevden almalarla ilgili suskunluğunu bozdu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Demet Akalın Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Fatih Terim Sergio Perez Stefan Kuntz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:43:15. #1.11#