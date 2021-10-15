Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik

Merkez Bankası'nda üç üst düzey ismin görevden alınmasıyla dolardaki yükseliş hızlandı. Görev değişimi sonrası rekor üstüne rekor kıran kur, son olarak bugün 9,24 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolardaki yükseliş sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.30'da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. CHP lideri görüşme sonrası yaptığı ilk açıklamada, "TCMB'ye siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik" dedi.

Kılıçdaroğlu'nu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet sözcüğü iki yerde geçiyor, bir Cumhuriyet Savcıları için bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için. Kurumun bağımsızlığı dünya finans piyasaları için de önemli. Siyasetin Merkez Bankası'na müdahalesini istemiyoruz, bu düşüncemizi ilettik. Merkez Bankası'nın iyi bir kültürü var, bu kültürün yok olmamasını istedik. Kadronun korunması gerektiğini istedik. Bu konuda yardım yapabileceğimizi de ilettik.

"TL'DEKİ DEĞER KAYBI SOKAĞA YANSIYACAK"

Fiyat istikrarı konusunda sizler de yaşıyorsunuz. Zam yağmuru geliyor. Dövizin kontrol edilememesi, Türk Lirası'nın değer kaybı önümüzde duruyor. Bu konuda hassasiyetimizi ifade ettik. 45 günde Türk Lirası yüzde 10 değer kaybetti. Bunun yansımaları sokaktaki insana gelecek. Esnafından tutun, taşeron işçisine kadar, işsizlere kadar, mutfağı etkileyecek bu. Bugüne kadar hep vatandaşın ağzında bir lokma vardı, şimdi mutfağındaki tencereyi de almaya çalışıyor. Bu konudaki bütün hassasiyetimizi ifade ettik.

"FAİZ KARARLARINI MERKEZ BANKASI'NIN VERMESİ GEREKİYOR"

Elektrik, akaryakıt, doğalgaz, ciddi sorunlar çıkabilir bu kış. Burada da fakirin fukaranın hakkını korumak için en azından bütçelerine katkıda bulunmak için fon oluşturulması gerektiğini ifade ettik. Aksi halde bu kış kötü olacak. Merkez Bankası'na müdahale eden kişinin Erdoğan olduğunu herkes biliyor. Faiz düşsün diyen, talimat verdiğini söyleyen kişinin Erdoğan olduğunu biliyoruz. Buradan Erdoğan'a çağrı yapıyoruz. Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster. Faiz kararlarını Merkez Bankası'nın vermesi gerekiyor. Bu kararı büyük ölçüde Erdoğan'ın verdiğini herkes biliyor. Sıcak siyasetin buraya girmesinden rahatsızız."

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