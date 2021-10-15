Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini 8,92'den 9,22'ye, enflasyon tahminini ise yüzde 16,74'ten yüzde 17,63'e yükseltti.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 52 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 9,22 TL'ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 17,63'e çıkarıldı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,74 iken bu anket döneminde yüzde 17,63'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,94'ten yüzde 13,91'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10,71'den yüzde 11,27'ye çıktı.

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,92 TL iken, bu anket döneminde 9,22 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,56 TL iken bu anket döneminde 10,01 TL'ye çıktı.

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,2 iken bu anket döneminde yüzde 8,9 oldu. 2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2'de sabit kaldı.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Son dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı, dolar rekor kırdı

Son dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı, dolar rekor kırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı görüşmede ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı görüşmede ne konuştu?
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ali Babacan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Sergen Deniz Akkaya Burak Özçivit
Spor Hamit Altıntop Schumacher Serdar Aziz Sergio Perez Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:29:50. #1.12#