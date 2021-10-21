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Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası'nın faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesiyle dolar ve altın rekor kırdı. Dolar 9,49'la, altının gram fiyatı ise 541 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz indirimine gitti. 200 baz puan düşürülen politika faizi, yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü. Kararın açıklanmasıyla piyasalar hızlandı, Dolar ve altın rekor kırdı.

DOLAR VE ALTIN FIRLADI

Karar öncesi 9,29 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte 9,49'a fırlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise kararla birlikte 532 liradan 541lira seviyesine yükselerek 6 Kasım 2020'deki rekorunu tazeledi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü

Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü

 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor
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