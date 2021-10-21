Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz indirimine gitti. 200 baz puan düşürülen politika faizi, yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü. Kararın açıklanmasıyla piyasalar hızlandı, Dolar ve altın rekor kırdı.

DOLAR VE ALTIN FIRLADI

Karar öncesi 9,29 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte 9,49'a fırlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise kararla birlikte 532 liradan 541lira seviyesine yükselerek 6 Kasım 2020'deki rekorunu tazeledi.

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