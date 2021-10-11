Son Dakika: Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi

Bir önceki yılın ağustos ayında 4 milyar 68 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 528 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 618 milyon dolar azalarak 2 milyar 757 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 2 milyar 281 milyon artarak 4 milyar 76 milyon dolarına yükselmesi etkili oldu.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER HESABI 4,4 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın ağustos ayında 1 milyar 537 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 4 milyar 433 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 220 milyon dolar artarak 850 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 83 milyon dolar azalarak 59 milyon dolar olarak gerçekleşti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 319 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1.339 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 523 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 336 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, diğer sektörler 750 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 318 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 798 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 702 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.500 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 838 milyon ABD doları ve 57 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 759 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından IMF üyesi ülkelere Fon'daki kotalarına paralel olarak yapılan SDR tahsisatı sonucunda Türkiye'ye tahsis edilen 4.465 milyon SDR karşılığı 6.338 milyon ABD doları Finans Hesabı altında kaydedilmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 13.247 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir.

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