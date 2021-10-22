Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi piyasaları hızlandırdı! Dolar ve altından yeni rekor - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi piyasaları hızlandırdı! Dolar ve altından yeni rekor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Piyasa beklentisinin üzerinde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bugüne de yükselişle başlayan ikili, yeni güne de rekorla başladı. Dolar 9,66 ile, gram altın ise 557 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirimle yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Piyasa 50 ila 100 baz puan indirim beklerken, bu karar sürpriz oldu. Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası Dolar ve altın yeni rekorlar kırdı.

KARAR SONRASI DOLAR VE ALTIN HIZLI YÜKSELDİ

Dün faiz kararının açıklanmasının hemen öncesinde 9,29 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte 9,49 fırlayarak rekor kırdı. Yükselişini sürdüren kur, gece saatlerinde ise rekorunu 9,53'e taşıdı.

Karar öncesi 532 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı ise kararla birlikte 544 liraya çıkarak 6 Kasım 2020'deki rekorunu tazeledi. Yükselişini sürdüren gram gece saatlerinde ise rekorunu 547 liraya taşıdı.

BUGÜN YENİ REKORLAR GELDİ

Yükselişini sürdüren dolar ve altın, yeni güne de rekorla başladı. Saat 10.20 itibarıyla dolar 9,66 ile, gram altın ise 557 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

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Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi piyasaları hızlandırdı! Dolar ve altından yeni rekor
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Dolar 9.52 seviyesini görerek rekor tazeledi

Dolar 9.52 seviyesini görerek rekor tazeledi

 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı

Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı
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Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Nedense bizim koyunlar hala memnunlar ekonomistim verin yetkiyi diyen kişiye öyle bir sahip çıkıyorlar ki vallaha anaları babaları bir hata yapsalar sahip çıkmazlar adamlar Türkiye’yi ne hale getirdiler hala her şey iyi diyorlar ,
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