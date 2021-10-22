Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi piyasaları hızlandırdı! Dolar ve altından yeni rekor

Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirimle yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Piyasa 50 ila 100 baz puan indirim beklerken, bu karar sürpriz oldu. Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası Dolar ve altın yeni rekorlar kırdı.

KARAR SONRASI DOLAR VE ALTIN HIZLI YÜKSELDİ

Dün faiz kararının açıklanmasının hemen öncesinde 9,29 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte 9,49 fırlayarak rekor kırdı. Yükselişini sürdüren kur, gece saatlerinde ise rekorunu 9,53'e taşıdı.

Karar öncesi 532 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı ise kararla birlikte 544 liraya çıkarak 6 Kasım 2020'deki rekorunu tazeledi. Yükselişini sürdüren gram gece saatlerinde ise rekorunu 547 liraya taşıdı.

BUGÜN YENİ REKORLAR GELDİ

Yükselişini sürdüren dolar ve altın, yeni güne de rekorla başladı. Saat 10.20 itibarıyla dolar 9,66 ile, gram altın ise 557 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

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