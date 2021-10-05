Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.
Son dakika haberler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik" dedi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri