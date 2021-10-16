Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak bir kişi aranıyor! 65 bin TL maaş alacak - Haberler Ekonomi
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Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak bir kişi aranıyor! 65 bin TL maaş alacak

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Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak bir kişi aranıyor! 65 bin TL maaş alacak

Geleceğe dair konuları işlemesiyle gündem olan Simpsonlar çizgi filmiyle ilgili dikkat çeken bir ilan verildi. Birleşik Krallık merkezli bir bahis ve şans oyunu sitesi, Simpsonlar'ın her bölümünü izleyip olayların gelecekte yaşanma olasılığını analiz edecek bir kişi arıyor. 8 hafta sürecek işe alınacak kişiye 7 bin dolar (yaklaşık 65 bin TL) verilecek.

Platin Casino adlı sitesinin yayımladığı iş ilanında, ABD yapımı ünlü Simpsonlar çizgi dizisinin 33 sezonunu ve 2007'de çekilen Simpsonlar: Sinema Filmi'ni (The Simpsons Movie) izleyecek bir kişi arandığı belirtildi.

Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak bir kişi aranıyor! 65 bin TL maaş alacak

DİZİ ANALİSTİ OLACAK

Simpsonlar dizisinin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından, parçacık fiziğinde çığır açan Higgs bozonuna kadar birçok konuda "geleceği öngördüğüne" dair son dönemde internette pek çok tartışma yaşanmıştı. Site de işe alacakları kişiden bu meseleye odaklanmasını istediklerini belirtti. İlanda "Simpsonlar dizisi analisti" olarak çalışacak kişinin, "Dizide dikkat çeken olay ve anlatıları not edip, bunların her birinin gelecekte yaşanma olasılığını tahmin etmemizde bize yardımcı olmasını istiyoruz" dendi.

Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak bir kişi aranıyor! 65 bin TL maaş alacak

İŞ TOPLAMDA 8 SAAT SÜRECEK

İş için aranan temel özellikler arasında bilgisayara erişim ve ileri derece İngilizce bilgisi yer alırken, çalışacak kişinin 18 yaşından büyük olması gerektiği belirtildi. Ayrıca film ve dizinin toplam izleme süresinin 284 saat olduğu, işin toplamda 8 hafta süreceği, bunun da haftada 35,5 saat mesaiye denk geldiği ifade edildi.

Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak bir kişi aranıyor! 65 bin TL maaş alacak

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Haber: Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak bir kişi aranıyor! 65 bin TL maaş alacak - Haberler Ekonomi
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