Sağlık Kent Konutları'nda hak sahipleri belli oldu

KOCAELİ (İHA) - Kasım ayında ihalesi yapılacak Sağlık Kent Konutları için yapılan kura çekilişinde, hak sahiplerinin mutlulukları renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık çalışanları için projelendirdiği Sağlık Kent Konutları için kura çekilişi gerçekleştirildi. Antikkapı'da gerçekleşen kura çekilişinde daire almaya hak kazanan sağlık çalışanlarının sevinçleri görülmeye değerdi. Pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışan sağlık personeli için birçok destek sağlayan Büyükşehir, Sağlık Kent Konutları projesi ile yüzleri bir kez daha güldürdü. Elektronik ortamda gerçekleştirilen çekiliş anlık olarak hem salondan hem de sosyal medyadan takip edildi.

23 Kasım'da ihalesi yapılacak 502 Konut için geçerli başvuruda bulunan 782 kişi arasında yapılan çekilişle hak sahipleri belirlendi 6. Noter Güven Hızır'ın huzurunda yapılan çekiliş törenine Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, daire başkanları, Kent Konut yetkilileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarına konut müjdesini verdiğini söyleyen Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, "Başkanımız verdiği sözden sonra bizi toplayarak konut projesi için talimat verdi. Kocaeli il sınırları içinde müsait olan arsalara baktık. Şehir merkezine yakın, sağlık çalışanlarına yakışır bir yer olmasını istedik. Kartepe'de 36 dönüm arazi bulduk. Projeleri çizildi. Konutların en çok ihtiyacı olanlara verilmesini istedik. Bunun için kredi görüşmeleri yaparak kredi faizlerini çok indirdik. 502 konutumuz için çekiliş gerçekleştiriyoruz. Kurada ismi çıkmayanların tamamını yedek listeye alacağız. İsimler belli olduktan sonra ihale sürecimiz var. 23 Kasım'da ihale yapacağız. İhaleyi alacak firma 18 ayda konutları tamamlayarak teslim edecek. Şimdiden hayırlı olsun ve konutlarda çok güzel yuvalar kurmanızı diliyorum" diye konuştu.

Yapılan proje ve pandemide kendilerini hiç yalnız bırakmayan Başkan Büyükakın ve çalışanlarına teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ise, "Umarım bu yeni projede hak sahibi olanlar en kısa zamanda sağlıkla içinde otururlar. Yapılan fedakarlık için teşekkür ediyoruz. Verilen personel, araç, laboratuvar, konaklama gibi inanılmaz destekler için size minnettarız. Aşılamada yüzde 75'i bulup mavi olduk. Bu yetmez mutlaka eksik dozlarımızı da yaptırmamız lazım. Tedbirleri bırakmamalıyız" şeklinde konuştu.

Kent Konut Pazarlama Müdürü Adem Demir ise konutlarla ilgili teknik bilgi verdi. Çekilişin sonuçlarının Kent Konut A.Ş.'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ile sorgulanabileceğini belirten Demir, hak sahiplerinin 1 Kasım ile 12 Kasım tarihleri arasında istenilen belgeleri Kent Konut satış ofisine getirip, satış işlemini tamamlaması gerektiğini belirtti.

Yapılacak 502 konut arasında engellilere ayrılan 20 konut için 60 kişi, 52 adet 1+1 daire için 26 kişi, 6 ayrı kategoriye ayrılan 2+1 konutlar için 330 kişi, 5 ayrı kategoriye ayrılan 3+1 daire için 100 kişi geçerli başvuruda bulundu.

Dairelerin her biri 69 ile 135 metrekare arasında değişiyor. 2 bin 100 metrekare ticaret alanı mevcut. Projede yeşil alan bol bırakılarak, ekolojik düzen sağlanacak. Yağmur suları toplanarak, tekrar kullanılacak. Bu geri kazanım sayesinde site sakinleri düşük aidat ödeyecek. Elektrikli araçlar için batarya dolum merkezi olacak.

Projede konut fiyatları ise 255 bin lira ile 528 bin lira arasında değişiyor. Projeden daire alacak olan sağlık çalışanları yüzde 20 peşin ödedikten sonra 60 ay yüzde 0,79, 120 ay 1,06 kar payı oranında konut kredisi kullanabilecek. Büyükşehir tarafından 18 ayda teslim edilmesi planlan konutlar için Başkan Tahir Büyükakın'ın talimatı ile konutları peşin alanlara yüzde 5 indirim yapılacak. - KOCAELİ