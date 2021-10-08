Reuters'ın 'Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama - Haberler Ekonomi
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Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
Reuters'ın

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na olan güvenini kaybettiğine ve kendisinden "soğuduğuna" ilişkin haberine yalanlama geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Yalan/sahte haber eskiden sosyal medyanın sorunuydu. Görünüşe göre artık ana akım medya da aynı sorundan muzdarip. Büyük kuruluşların bile böyle yalanlar yayması son derece endişe verici" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir haber de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yedi ay önce göreve getirdiği Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiği, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığı iddia edilmişti.

ERDOĞAN'IN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Reuters haberinde, konuyla ilgili bilgi veren üç kaynaktan ikisinin daha erken sürede daha düşük enflasyon ve daha düşük faiz politikası uygulanabileceğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişte söylendiği, ancak gerçekleşmenin eylül itibarıyla buna yakın bile olmadığına dikkat çektiği iddia edildi. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce beklediği faiz indirimlerinin geçtiğimiz aya kadar yapılamamış olmasından hayal kırıklığı yaşadı.

"BÜYÜK KURULUŞLARIN BİLE BÖYLE YALANLAR YAYMASI ENDİŞE VERİCİ"

Reuters haberin ilk yazıldığı saatte Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden konuyla ilgili yorum alamadığını bildirmişti. Konuyla ilgili açıklama ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. İngiltere merkezli haber ajansını servis ettiği haber deki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Altun, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yalan/sahte habereskiden sosyal medyanın sorunuydu. Görünüşe göre artık ana akım medya da aynı sorundan muzdarip. Büyük kuruluşların bile böyle yalanlar yayması son derece endişe verici."

Reuters'ın Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'yla ilgili iddiasına İletişim Başkanı Altun'dan yalanlama

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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