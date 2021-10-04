Rekabet Kurulu bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verdi - Haberler Ekonomi
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Rekabet Kurulu bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verdi

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Rekabet Kurulu bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulu, bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Dynamo Software Grubu'nun nihai ana şirketi olan Francisco Partners Management LP'nin tek kontrolünde bulunan Flash Topco Inc'in, dolaylı ortak kontrolünün Blackstone Inc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ ile yetkili servisleri arasında imzalanan "Bayilik Sözleşmesi"ne bireysel muafiyet tanındı.

Specialty Chemicals International BV'nin tek kontrolünün, dolaylı olarak Black Diamond Capital Management LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik AŞ ile QNB Finansbank AŞ arasında akdedilen "Sağlık Sigortası Acentelik Sözleşmesi"ne koşullu olarak 1 Ocak 2028'e kadar bireysel muafiyet tanındı.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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Haber: Rekabet Kurulu bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verdi - Haberler Ekonomi
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