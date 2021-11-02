Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum

Eski Abd Başkanı Donald Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompeo, Yunan devlet televizyonu ERT'ye özel bir mülakat verdi.

ATİNA'NIN İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMESİNDEN MEMNUN

Atina'nın sadece Doğu Akdeniz'de değil, Avrupa'da ve Orta Doğu'daki ülkelerle de ilişkilerini geliştirdiğini söyleyen Pompeo, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunan devlet televizyonuna konuştu.

"HÜKÜMETİZ HİÇBİR ZAMAN CAATSA'YI İHLAL EDEN BİR EYLEMDE BULUNMAMALI"

G-20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1 saat 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden'a seslenen Pompeo, skandal ifadeler kullandı. Yunan televizyonunun " Türkiye'nin F-16 talebi" sorusuna cevap veren Mike Pompeo, S-400 sebebiyle Türkiye'ye F-35'lerin verilmediği ve CAATSA yaptırımlarının uygulandığını hatırlatarak, Biden yönetiminin ABD yasalarını çiğnemeyeceğine inandığını belirtti:

"Hükümetimiz hiçbir zaman CAATSA'yı ihlal eden bir eylemde bulunmamalı. Yönetimin ABD yasalarına uyacağını umuyorum."

"TEHDİT DİLİ KULLANILMAMALI"

Kendi döneminde Ankara ile olan ilişkilerine değinen eski Dışişleri Bakanı, "Hiçbir zaman askeri güç kullanımını desteklemedik. Onları (Türkleri) her zaman diyalog masasına çağırdık. İyi NATO müttefikleri, birbirleri için tehdit dili kullanmamalı" ifadelerini kullandı.

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