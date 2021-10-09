Ordu'da 9 ayda 7 bin 591 kişi özel sektörde işe yerleştirildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da 9 ayda 7 bin 591 kişi özel sektörde işe yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ordu'da 9 ayda 7 bin 591 kişi özel sektörde işe yerleştirildi

Ordu'da 2021 yılının ocak-eylül ayları arasında aktif istihdam politikaları kapsamında yapılan çalışmalar ve istihdam teşvikleri ile özel sektörde doğrudan 7 bin 591 kişi ise yerleştirildi.

ORDU (İHA) - Ordu'da 2021 yılının ocak-eylül ayları arasında aktif istihdam politikaları kapsamında yapılan çalışmalar ve istihdam teşvikleri ile özel sektörde doğrudan 7 bin 591 kişi ise yerleştirildi.

Ordu Valiliği'nden edinilen bilgiye göre, 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde kadın ve genç istihdamına yönelik çalışmalarda belirlenen hedeflerin üzerine çıkıldığı belirtildi. Bu kapsamda 3 bin 540 kadın ile 2 bin 660 gencin işe yerleştirildi.

Doğrudan işe yerleştirilenlerden 3 bin 978 kişi sanayi sektöründe işbaşı yaparken, 3 bin .260 kişi hizmet, 283 kişi inşaat, 70 kişide tarım sektöründe işbaşı yaptı.

2020 yılında 7 bin 216 kişiyi özel sektörde işe yerleştirilmişti. - ORDU

Ordu'da 9 ayda 7 bin 591 kişi özel sektörde işe yerleştirildi

Ordu'da 9 ayda 7 bin 591 kişi özel sektörde işe yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Pınar Deniz Prens William Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Serdar Aziz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu'da 9 ayda 7 bin 591 kişi özel sektörde işe yerleştirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:20:30. #1.13#