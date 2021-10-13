NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da dahil oldu! Üç eserden 220 bin lira kazandı - Haberler Ekonomi
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NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da dahil oldu! Üç eserden 220 bin lira kazandı

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NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da dahil oldu! Üç eserden 220 bin lira kazandı

Son zamanlarda popüleritesini iyiden iyiye artıran NFT akımına ünlü komedyen Cem Yılmaz da katıldı. Kendi çizimlerinden oluşan üç NFT'yi satışa sunan Yılmaz, bu satıştan toplamda 24 bin 500 dolar (220 bin lira) kazandı.

Son aylarda NFT'ler giderek popülerleşirken, ünlü isimlerin de bu alana merakı artıyor. Cem Yılmaz da bu akıma ayak uydurdu. Komedyenlik, senaristlik ve oyunculuğunun yanı sıra karikatürist de olan ve bir dönem Leman Dergisi'nde çalışan Yılmaz, çizimlerini satışa sundu. Oluşturduğu NFT'leri, OpenSea isimli bir platformda sergileyen Yılmaz'ın, 3 NFT'si satıldı.

NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da dahil oldu! Üç eserden 220 bin lira kazandı

TOPLAMDA 24 BİN 500 DOLAR KAZANDI

Yılmaz'ın '000001KIZ' isimli NFT'si 6 ethereum yani yaklaşık 21 bin dolar, 'CYHEAD000001 RED' 0,53 ethereum, 'CYHEAD000005 NAVY' ise 0,5 ethereum üzerinden toplamda 3 bin 500 dolara alıcı buldu.

Yılmaz, eserlerini satın alan Okan Uçkun, Rıza Selçuk Saydam ve 'Whisky Bath' isimli kullanıcıya Twitter hesabı üzerinden teşekkür etti.

NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da dahil oldu! Üç eserden 220 bin lira kazandı

NFT ALANLARA GÖSTERİ BİLETİ

Cem Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada, NFT'lerini satın alan kişilere gösterilerinde 2 kişilik davetiye vereceğini duyurmuştu.

Yılmaz, "NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar ne zaman nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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