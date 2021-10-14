Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilen kariyeri

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı. Buna göre; Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak, Elazığ'da doğdu. 2008'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Yaklaşık 10 yıl THY'de çalışan Çakmak, BDDK üyeliği de yaptı.

EN GÜÇLÜ İNSAN KAYNAKLARI LİDERİ ARAŞTIRMASINDA 8. OLDU

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı da yapan Taha Çakmak, Ekonomist Dergisi tarafından yapılan "En Güçlü 50 İK Lideri" araştırmasında 8. sırada yer aldı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri