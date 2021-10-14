Malatya'nın yöresel ürünlerinde e-ticaret atağı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'nın yöresel ürünlerinde e-ticaret atağı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Malatya'nın yöresel ürünlerinde e-ticaret atağı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Hepsiburada iş birliğinde hayata geçen HepsiTürkiye'den yöresel ve coğrafi işaretli ürünler programı Malatya'da üreticilerle buluşacak.

MALATYA (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Hepsiburada iş birliğinde hayata geçen HepsiTürkiye'den yöresel ve coğrafi işaretli ürünler programı Malatya'da üreticilerle buluşacak.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenecek program ile Malatya'da üretilen yöresel ürünlerin tüm Türkiye'de tüketicilerle buluşması amaçlanıyor.

Programa katılacak firmalara ve üreticilere HepsiTürkiye'den projesi kapsamında sunulacak E-Ticaret, Pazarlama, Markalaşma ve Reklam destekleri hakkında detaylı bilgiler verilecek.

HepsiTürkiye'den projesi, yöresinde ve yöreye ait üretim yapan KOBİ'lerin, kadın girişimcilerin, kooperatiflerin ürünlerini e-ticarete taşıyarak ekonomik faaliyetlere katılımlarını artırmak, e-ticaret kanalıyla güçlendirmek için desteklerini sunuyor. Başlatılan iş birliği zorlu pandemi döneminin etkilerinin hızla ortadan kaldırılmasına da destek vermeyi amaçlıyor.

15 Ekim Cuma günü saat 14: 00'da Malatya TSO Konferans Salonu'nda düzenlenecek programa, Malatya'da yöresel ürün üretimi yapan ve e-ticaret platformuna katılmak isteyen tüm firmalar davet edildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Honda'nın ardından dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'deki işinden çıkıyor

Honda'nın ardından dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'deki işinden çıkıyor

 Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

 Son dakika haberi: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.

Son dakika haberi: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amelia Hamlin Zeynep Bastık
Spor Stefan Kuntz Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya'nın yöresel ürünlerinde e-ticaret atağı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:57:01. #1.12#