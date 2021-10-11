Lezita'nın geliştirdiği yeni ürünler raflardaki yerini aldı - Haberler Ekonomi
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Lezita'nın geliştirdiği yeni ürünler raflardaki yerini aldı

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Lezita'nın geliştirdiği yeni ürünler raflardaki yerini aldı

Lezita'nın, yenilikçi bakış açısıyla geliştirdiği "Sucuk&Mozzarella", "Ispanak&Mozzarella" ve "Cheddar Köfte" raflardaki yerini aldı.

Lezita'nın, yenilikçi bakış açısıyla geliştirdiği "Sucuk&Mozzarella", "Ispanak&Mozzarella" ve "Cheddar Köfte" raflardaki yerini aldı.

Lezita açıklamasına göre, Lezita ürün ailesini Sucuk&Mozzarella dolgulu içli tavuk, Ispanak&Mozzarella dolgulu içli tavuk ve Cheddar dolgulu köfte ile büyütmeye devam ediyor.

Cheddar Köfte poşetli, Sucuk-Mozzarella ile Ispanak-Mozzarella ise hem kova hem poşetli alternatifleri ile piliç severleri bambaşka bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Lezita, restoran ve cafe'lerde rastladığımız lezzetleri evlerimize taşımaya devam ediyor. Lezita, yenilikçi iş stratejisi ile geliştirdiği "Sucuk&Mozzarella", "Ispanak&Mozzarella" ve "Cheddar Köfte"yi tüketicilerine renkli, eğlenceli ve özgün ambalajlar ile sunuyor.

Ambalajın üzerindeki QR kodu okutan tüketiciler, Instagram'da açılan özel bir AR filtre sayesinde eğlenceli Instagram paylaşımları yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, kuruldukları günden bu yana gıda sektöründe yenilikçi bakış açısıyla ile ön plana çıktıklarını belirterek, tüketicilerin restoran lezzetlerini daha ekonomik ve pratik haliyle evlerine taşıyabilmesi hedefiyle yatırıma devam ettiklerini ifade etti.

Ergül, "Dünyadaki en yeni trendleri ve tüketici ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Pratik ve pratik olduğu kadar besleyici olan ürün çözümleriyle insanların restoranlarda yemeye alışık olduğu lezzetleri en ulaşılabilir şekilde evlerinde tüketebilmeleri için çalışıyoruz. Bu doğrultuda ürün ailemizi sürekli yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sucuk&Mozzarella", "Ispanak&Mozzarella" ve "Cheddar Köfte" içi dolgulu pratik piliç ürünleri ile Türkiye'de bir ilke imza attıklarını aktaran Ergül, "Bizi sektörümüzde en sevilen markalardan biri haline getiren yenilikçi ürünlere yatırım yapmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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Haber: Lezita'nın geliştirdiği yeni ürünler raflardaki yerini aldı - Haberler Ekonomi
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