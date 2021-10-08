LC Waikiki'nin, "E-Ticaret'in Geleceği" temasıyla düzenlediği çevrim içi Ideathon'da yenilikçi fikirler yarışacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki, gençlerin gelişimini desteklemek ve e-ticaretin geleceğine yönelik fikir üretmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Ideathon yarışmasını başlatıyor. İlk defa düzenlenecek olan LC Waikiki E-Ticaret Ideathon, katılımcıların iş geliştirme ve tasarım odaklı düşünme metotlarını kullanarak fikir geliştirmesine imkan sağlıyor.

Tüm aşamaları çevrim içi olarak gerçekleşecek yarışmaya, en az 2, en fazla 5 kişiden oluşan takımlar katılabiliyor.

LC Waikiki E-Ticaret Ideathon Yarışması'na başvuran takımlar, geleceğin e-ticaret uygulamaları çerçevesinde lcwaikiki.com için fikir geliştirecek. Yapılan ön görüşmeler sonrası fikirler, jüri tarafından değerlendirilerek kazanan 3 takım açıklanacak.

Başvuru ve katılımın ücretsiz olduğu LC Waikiki E-Ticaret Ideathon'da birinci takım 25 bin TL, ikinci takım 15 bin TL, üçüncü olan takım ise 10 bin TL ödülün sahibi olacak.

8-25 yaş arası herkesin katılabildiği LC Waikiki E-Ticaret Ideathon'un başvuruları http://ideathon.lcwaikiki.com adresi üzerinden yapılıyor. Başvurular 31 Ekim'e kadar devam ediyor.