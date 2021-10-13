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Kuraklık kahve tiryakilerini de vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuraklık kahve tiryakilerini de vurdu

Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya'da kahve ağaçlarının kuraklık ve dondan zarar görmesi nedeniyle üretimi azalan kahvenin fiyatı 2 ay içinde 100 liraya çıktı.

DİYARBAKIR (İHA) - Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya'da kahve ağaçlarının kuraklık ve dondan zarar görmesi nedeniyle üretimi azalan kahvenin fiyatı 2 ay içinde 100 liraya çıktı. İşletmeciler, sorunun devam etmesi durumunda kahve krizinin yaşanabileceğini belirtti.

Tüm dünya kuraklıkla mücadele ederken, iklim şartlarındaki olumsuzluk kahve üretimini de vurdu. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya'da yüz binlerce kahve ağacı, iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve don nedeniyle zarar gördü. Bir ton kahvenin fiyatı geçen sene 30 bin lirayken, bu sene 60 bin liraya yaklaştı. Kilosu ağustos ayında 60 lira olan kahvenin bugünkü fiyatı 100 liraya yaklaştı. 100 gramlık paketlerde satılan Türk kahvesi ise son bir yıl içinde 6 liradan 10 liraya yükseldi.

"KAHVE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNÜ OLMAYA DOĞRU İLERLİYOR"

Yaklaşık 40 yıldır Diyarbakır'da kahve sektöründe hizmet verdiğini belirten Halil Yalaz, yeni mahsulün fazla olmaması halinde kahve krizinin yaşanabileceğini söyledi. Yalaz, "Geçtiğimiz ocak ayı itibarıyla kahve fiyatları raflarda yüzde 50 ortalamasıyla fiyat geçişleri gördü. Bu fiyat artışları 2022'nin ikinci çeyreğine kadar da devam edecek gibi görünüyor. Böyle devam ederse kahve lüks tüketim ürünü olacak. Sorun tamamen kahvenin anavatanından kaynaklı bir durum olduğu için gözümüz iklim koşullarının düzelmesi ve yeni mahsulün fazla gelmesinde. Bu süreçte bazı işletmeler kahve stoklamaya başladı ama uzun vadede kahve saklamak kahvenin bayatlamasına ve sağlık açısından zararlı durumların oluşmasına sebep olur" dedi.

(Beritan Kaya/İHA)

Kuraklık kahve tiryakilerini de vurdu

Kuraklık kahve tiryakilerini de vurdu

Kuraklık kahve tiryakilerini de vurdu

Kuraklık kahve tiryakilerini de vurdu

Kuraklık kahve tiryakilerini de vurdu

Kuraklık kahve tiryakilerini de vurdu

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Haber: Kuraklık kahve tiryakilerini de vurdu - Haberler
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