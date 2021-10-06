Kovid-19 aşısı üreten Moderna'nın kurucuları, Forbes'in en zenginler listesine girdi - Haberler Ekonomi
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Kovid-19 aşısı üreten Moderna'nın kurucuları, Forbes'in en zenginler listesine girdi

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Ekonomi
Kovid-19 aşısı üreten Moderna'nın kurucuları, Forbes'in en zenginler listesine girdi

NEW ABD'li ilaç firması Moderna'nın kurucuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ilk defa Forbes dergisinin en zenginler listesinde yer aldı.

NEW ABD'li ilaç firması Moderna'nın kurucuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ilk defa Forbes dergisinin en zenginler listesinde yer aldı.

Forbes'in açıkladığı ABD'nin en zengin 400 işadamı listesinde, bu yıl ilk kez Kovid-19 aşısı üreten Moderna'nın kurucuları yer aldı.

Biyoteknoloji firmasının kurucularından Noubar Afeyan, yönetim kurulu üyesi Robert Langer ve yatırımcılarından Timothy Springer'ın, Forbes listesine ilk defa giren 44 milyarder arasına katılan isimler olduğu bildirildi.

Beyrut'ta Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Lübnan iç savaşı sırasında ABD'ye göç eden Moderna'nın başkanı Afeyan'ın servetinin yaklaşık 5 milyar dolar olduğu belirtildi.

Kovid-19 döneminde dünya genelinde bir çok işyeri kapanmak zorunda kalırken, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşı sayesinde firma sahipleri ABD'nin en zengin 400 kişisinden biri oldu.

Çoğu finans, teknoloji ve sağlık sektörü yatırımcısı 400 milyarderin geçen yılki ultra zenginlerden yüzde 40 daha varlıklı olduğu kaydedildi.

AA / Mücahit Oktay - Ekonomi Haberleri
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