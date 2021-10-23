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Kırşehir'de PTT'nin kuruluş yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kırşehir'de PTT'nin kuruluş yıldönümü kutlandı

PTT'nin kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla Kırşehir'de, 181. müşteri ödüllendirildi.

KIRŞEHİR (İHA) - PTT'nin kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla Kırşehir'de, 181. müşteri ödüllendirildi.

Kırşehir'de, Türkiye'yi yeniliklerle buluşturan PTT'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 181. müşterisi ödüllendirildi. Kırşehir Merkez PTT Müdürlüğünde Başmüdür Vekili Ahmet Eraslan tarafından ödüllendirilen 181. müşteri Cemile Gönül'e günün anlam ve önemini belirten hediyeler sunuldu. Başmüdür Vekili Ahmet Eraslan yaptığı açıklamada; "Günümüzün taleplerine cevap verebilecek şekilde, hizmet çeşitliliğini artırarak hizmet sahasını genişleten ve vatandaşların hayatını kolaylaştıran PTT'nin 181'inci yılını kutluyorum" dedi.

PTT, Posta Nezareti adıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren, ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Ailesi, posta, kargo, lojistik, eticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veriyor - KIRŞEHİR

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