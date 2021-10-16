Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı - Haberler Ekonomi
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Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Dün sürpriz bir ziyaretle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmede 128 milyar dolar meselesini de gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, "128 milyar dolar kimlere verildi?" diye sordu. Kavcıoğlu ise eski açıklamasını yineleyerek reel sektör için kullanıldığını söyledi.

Merkez Bankası'nda üç üst düzey yetkilinin görevden alınmasıyla dolar yükselişini hızlandırdı ve 9,27 ile rekor kırdı. Dolardaki yükseliş sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu dün Merkez Bankası'na giderek Başkan Şahap Kavcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası'na siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik" dedi.

"SOKAKTAKİ İNSAN ETKİLENECEK"

TL'deki değer kaybına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Bunun yansımaları sokaktaki insana gelecek. Esnafından tutun, taşeron işçisine kadar, işsizlere kadar, mutfağı etkileyecek bu. Bugüne kadar hep vatandaşın ağzında bir lokma vardı, şimdi mutfağındaki tencereyi de almaya çalışıyor. Bu konudaki bütün hassasiyetimizi ifade ettik.Elektrik, akaryakıt, doğalgaz, ciddi sorunlar çıkabilir bu kış. Burada da fakirin fukaranın hakkını korumak için en azından bütçelerine katkıda bulunmak için fon oluşturulması gerektiğini ifade ettik. Aksi halde bu kış kötü olacak." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu ise "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirilerine yönelik açıklamalar yaptık." ifadelerini kullandı

KILIÇDAROĞLU 128 MİLYAR DOLARI SORDU

Öte yandan görüşmenin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Muhalefet son dönemde iktidara Merkez Bankası rezervleri üzerinden yükleniyordu. Kılıçdaroğlu, görüşmede bu konuyu da gündeme getirerek Kavcıoğlu'na "128 milyar dolar kimlere verildi?" diye sordu. Kavcıoğlu da rezerv konusuna o günkü şartlarda bakmak gerektiğini belirterek, 2020 sonu itibariyle reel sektörün döviz pozisyon açığının 208 milyar dolardan 157 milyar dolara indiğini ve bunun rezervlerden ya da Merkez Bankası işlemlerinden karşılandığına yönelik açıklamasını yineledi.

Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Açıklaması
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Yorumlar (1)
Birinci Adem:Ben de reel sektör olmak istesem banada verirlermi ki D
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Haber: Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı - Haberler Ekonomi
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