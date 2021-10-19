Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası'nın dolar satması gerekiyor ama satamıyor, çünkü kasadaki para başkasının

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Merkez Bankası, rezervler, döviz kuru, bürokratlara yaptığı çağrı vardı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na ziyareti hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz. Fiyatlar durmuyor, TL kar gibi eriyor. Sorumlu Merkez Bankası. Siyaset, Merkez Bankası'na müdahale ediyor, sağlıklı ve tutarlı karar almasını engelliyor. Herkes zam bekliyor. Gittik Merkez Bankası'na 'Bankanıza sahip çıkın' dedik. Sıradan bir banka değildir. Bankanın kendi kültürü, çok iyi yetişmiş kadroları vardır. Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların alınıp kararını Hazine ve Maliye Bakanlığı inisiyatifine bırakan süreci unutmadık. O paranın kimlere, hangi kurdan satıldığını bilmiyoruz. 123 milyar dolar var diyorlar var ama başkasının parası. 123 milyar doların 1 centi bile Merkez Bankası'nın değil. Merkez Bankası'nın dolar satması lazım ama satamıyor. Kasadaki para kendi parası değil, başkasının parası. Millet İttifakı iktidarında Merkez Bankası saat gibi çalışacak. Göreceksiniz ekonominin nasıl düzeldiğini." dedi.

BÜROKRATLARA UYARI



Kılıçdaroğlu, hafta sonu bürokratlara yönelik yaptığı çağrıya ilişkin, "Ben bunları söyledim Bremen mızıkacıları harekete geçti. Neymiş devlet memurlarına hakaret ediyormuşum, vesayetmiş, darbe özlemiymiş... Yahu ben hırsızlığa izin vermeyin diyorum; 'Niye söylüyorsun' diyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunmazsanız namertsiniz. Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler varmış, 'hırsızlık yapmayın' diyorum, 'hırsızlık yapın' desem suç duyurusunda bulunacaklarmış. Yasal ölçüler içinde konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gideceksin Erdoğan ailesi vakfından devlete yerleşeceksin. Bunu söyleyince 'nasıl söylersin' diyor. Kanun dışı emre uymayacaksın. Mafyatik ilişkiler içine girenler sarayın memurlarıdır. Devletin memurunun temel güvencesi yasalardır ve millete hizmet etmektir. 'Siz devlet memurlarını tehdit mi ediyorsunuz' diyorlar. Yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Kim devletine, milletine hizmet ediyorsa başımın üstünde yeri vardır. Mafyatik ilişki içine girenleri evet, tehdit ediyorum. Kimsenin hakkını yedirmeyeceğim. Kula hakkı yiyecek, malı götürecek, her türlü rezilliği yapacak buna niye ses çıkarmayım? Sen malı götürenlerin sırtını sıvazlıyorsun."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bürokratlara yönelik yaptığı çağrıda "İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık' diyeceklerdir. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.

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