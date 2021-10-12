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KESO, çırak sorununu çözmek için kısa film hazırlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KESO, çırak sorununu çözmek için kısa film hazırlıyor

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) bir çok meslekte çırak bulmada sıkıntı çeken esnaflara ve çıraklık eğitim merkezine destek sağlamak amacıyla çıraklık ile ilgili bir kısa film çekimine başladı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Esnaf Ve Sanatkarlar Odası (KESO) bir çok meslekte çırak bulmada sıkıntı çeken esnaflara ve çıraklık eğitim merkezine destek sağlamak amacıyla çıraklık ile ilgili bir kısa film çekimine başladı.

Esnaf ve sanatkarın en büyük sıkıntılarının başında gelen çırak sorununu çözmek ve soruna dikkat çekmek amacıyla Kuşadası Esnaf Odası çalışma başlattı. Çıraklığın da önemli bir eğitim olduğunu belirten KESO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım, bugün üniversite mezunu olup iş arayan çok sayıda kişi olmasına rağmen, çıraklık eğitimi tamamlayıp iş arayan veya işsiz kimsenin olmadığını hatırlattı.

KESO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım konuyla ilgili açıklamasında "Esnaflarımız çırak bulmakta sıkıntı yaşıyor, bununla birlikte çırak yetişmeyince dolaylı olarak birkaç yıl içinde kalfa çok değil önümüzdeki on yıl içerisinde de işin ehli usta bulamaz duruma geleceğiz. Bu yüzden çıraklığa olan ilgiyi arttırmak için böyle bir proje geliştirdik. Aileler çekeceğimiz bu kısa filmde tüm soruların cevaplarını hem bulacaklar hem de çıraklığın ileriye dönük birçok mesleğe alt yapı hazırladığını göreceklerdir" dedi.

Keso'nun kısa filminde yönetmenliği aynı zamanda oyunculuk yapan Mustafa Şahbaz üstlenirken, bir dönem Aşkı Memnu dizisinde Katya rolüyle hafızalarda yer eden Ufuk Kaplan da oyunculuğu ile katkı sağlayacak. - AYDIN

KESO, çırak sorununu çözmek için kısa film hazırlıyor

KESO, çırak sorununu çözmek için kısa film hazırlıyor

KESO, çırak sorununu çözmek için kısa film hazırlıyor

KESO, çırak sorununu çözmek için kısa film hazırlıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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