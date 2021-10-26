Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık

Amerikan gazetesi Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre, Katar hükümetinden adı açıklanmayan bir kaynak, Katar'ın insansız hava araçları ( İha ) satın alma talebine ABD'nin yanıt vermemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

KATAR'A YANIT VERMEDİLER

Katar'ın bir yıldan fazla bir süre önce ABD'ye dört Predator İHA satın almak için talepte bulunduğu bildirildi. Ancak gazeteye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı henüz talebe yanıt vermedi ve yetkililer gecikmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayı da reddediyor.

BAE'YE ONAY VERİLMESİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Katar'ın Afganistan'dan tahliyeler sırasında ABD'ye yardım etmesi ve Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere diğer bölgesel müttefiklerden gelen benzer talepleri onaylamasıyla, Katar'ın memnuniyetsizliğinin daha da arttığı belirtildi.

Gazetenin haberine göre Katar, terör faaliyetlerini önlemek, yaklaşan FIFA Dünya Kupası'nda güvenliği artırmak ve doğalgaz tesislerini izlemek için satın alınacak İHA'ları kullanmayı planlıyordu.

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