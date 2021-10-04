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Karpuz üzdü, salatalık güldürdü

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Ekonomi

Karpuz üzdü, salatalık güldürdü Kozanlı üretici karpuzun kilosunu 35 kuruştan, salatalığı 3,5 TL'den sattı Adana'nın Kozan ilçesinde karpuzdan zarar edip umduğunu bulamayan üreticinin yüzü salatalıkla güldü.

KOZAN, ADANA (İHA) - Karpuz üzdü, salatalık güldürdü

Kozanlı üretici karpuzun kilosunu 35 kuruştan, salatalığı 3,5 TL'den sattı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde karpuzdan zarar edip umduğunu bulamayan üreticinin yüzü salatalıkla güldü.

25 dönüm karpuz tarlasını ilçe tarım ve orman müdürlüğünden destek alarak salatalık tarlasına çeviren Fatih İnce, kilosu tarlada 3.50 TL olan salatalık ile karpuzun zararını çıkardığını söyledi.

200 ton karpuzu tarlada 35 kuruştan sattığını ve 55-60 bin TL zarar ettiğini belirten Fatih İnce, salatalıkta verim düşük olmasına karşın fiyatı ile yüz güldürdüğünü ifade etti. İnce, "25 dönüm araziye karpuz ekmiştim. Çok büyük zarar ettim, ilçe tarım ve orman müdürlüğü görevlileri salatalık ekmem için yönlendirdi. Verim kuraklık iklimden sanırım düşük ama tarlada 3, 3.50 TL'den satılıyor. Pazarda 5 TL'den satılıyor. Gübre ve işçilik pahalı olunca salatalık fiyatı arttı ama 20 ton civarında rekolte bekliyoruz. Salatalık yüz güldürdü" dedi.

Karpuz üzdü, salatalık güldürdü

Karpuz üzdü, salatalık güldürdü

Karpuz üzdü, salatalık güldürdü

Karpuz üzdü, salatalık güldürdü
İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Ekonomi Haberleri
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