Ihlamur 'yeşil altın' olma yolunda ilerliyor

DİYARBAKIR (İHA) - Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ıhlamurlar satışa çıktı. Yaprak ıhlamurun kilosu 200, çiçek ıhlamurun ise 400 liradan satılıyor. Verimin düşük olması nedeniyle fiyatların arttığını belirten aktarlar, kışın fiyatın daha da artacağını söyledi.

Bitkisel çaylar satan dükkanların tezgahlarını süsleyen ıhlamurlar görücüye çıktı. Geçtiğimiz aylarda dağlardan toplanıp kurutulan ıhlamurlar, havaların soğumasıyla birlikte talep görmeye başladı. Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatları ise 200 ile 400 lira arasında değişiyor.

Ihlamurun kilo şeklinde alıcısı yok

Diyarbakır'da bitkisel çayların da olduğu işletmenin müdürü olan Bünyamin Bünül, çiçek ıhlamurun kilosunun 400, yaprak ıhlamurun kilosunun ise 200 lira olduğunu söyledi. Verimin düşük olmasının fiyatların artmasına neden olduğunu anlatan Bünül, ıhlamurun kilo şeklinde alıcısının olmadığını, küçük paketler şeklinde sattıklarını belirtti.

"Fiyatlar daha da artacak"

Ihlamurun kış öncesi büyük rağbet gördüğünü kaydeden Bünül, "Bu yıl ıhlamurda rekolte düşük. Aşırı bir talep var, ama mal yok. Tahminim bu kış fiyatlar hiç düşmeyecek, aksine artacak. Bence önümüzdeki aylarda ıhlamurun kilosu 600 liraya kadar yükselecek" dedi. - DİYARBAKIR