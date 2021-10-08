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Hava şartları balık fiyatlarını olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hava şartları balık fiyatlarını olumsuz etkiledi

Karadeniz'de son günlerde etkili olan elverişsiz hava şartları balık fiyatlarını olumsuz etkilerken, diğer taraftan da beklenen palamut avının olmayışı balıkçıları hüsrana uğrattı.

PİRAZİZ, GİRESUN (İHA) - Karadeniz'de son günlerde etkili olan elverişsiz hava şartları balık fiyatlarını olumsuz etkilerken, diğer taraftan da beklenen palamut avının olmayışı balıkçıları hüsrana uğrattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Giresun'un Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, "Karadeniz'de hava şartları olumsuz seyrettiği için bazı zamanlar balıkçılar denize dahi çıkmadı. Bir taraftan ise Eylül ayı ile birlikte palamut avı yapılır, diğer balıklar için de ya kısmet denilirdi. Ancak ne yazık ki palamut beklenenin aksine görülmedi. Az miktarda hamsi avı erken başladı onunda fiyatı oldukça yüksek oldu. Çünkü balıkçı maliyetini kurtarmak için yakaladığı az miktarda hamsi de pahalı oldu. Vatandaş 35 liradan hamsi almak zorunda kaldı. Oysaki vatandaşımızın yüzünü güldüren hamsi olurdu. Artık umudumuz ekim ve kasım aylarında hava şartları elverişli olursa ve deniz suyu da iyice soğumaya başlarsa hamsinin yeniden yüz güldürmesini bekliyoruz. Şuana kadar hamsi ne vatandaşın, ne de balıkçıların yüzünü güldürdü diyemeyiz" dedi.

Hamsinin geleceğinden de endişe duyduklarını ifade eden Arslan, "Her geçen yıl hamsi sezonu erken bittiği gibi boy standartları da düşmektedir. Son yıllarda hamsi boy olarak standartların altında, daha önceki çıkan hamsiler gayet güzel iriydi. Bu da ilerisi için fazla umut vaat etmiyor. Tehlike çanları çalıyor. Tecrübeyle sabit olarak söylüyorum ki, önceki yıllarda palamut bol olursa hamsi az, palamut az olursa hamsi çok olurdu. Şimdi her ikisi de az olmayınca gelecek adına kaygı duyuyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Hava şartları balık fiyatlarını olumsuz etkiledi

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