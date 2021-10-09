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Hatay'da zeytin ve zeytinyağında yüksek rekolte beklentisi üreticiyi sevindirdi

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Ekonomi
Hatay'da zeytin ve zeytinyağında yüksek rekolte beklentisi üreticiyi sevindirdi

Doğu Akdeniz'deki önemli tarım merkezlerinden Hatay'ın Altınözü ilçesinde hasadına başlanan zeytinde yüksek verim çiftçileri mutlu etti.

HATAY (AA) - Doğu Akdeniz'deki önemli tarım merkezlerinden Hatay'ın Altınözü ilçesinde hasadına başlanan zeytinde yüksek verim çiftçileri mutlu etti.

5 milyon zeytin ağacının bulunduğu ilçede, Hatay'ın sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 20'si yapılıyor.

Altınözü'nde geçen yıl 50 bin ton zeytin ve 7 bin ton zeytinyağı üretildi. Mevsim koşullarının uygun seyretmesi sayesinde bu yıl 70 bin ton zeytin elde edilmesi ve bunlardan 12 bin 500 ton yağ çıkarılması bekleniyor.

Altınözü Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, AA muhabirine, zeytinde bu yılın "var yılı" olduğunu ve çok yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Kaya, şöyle devam etti:

"Altınözü'nde yaklaşık 190 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılmakta. Şu anda yerel olarak karamani kırma zeytin, saurani, halhalı ve Gemlik çeşitlerinde üretimlerimiz yapılıyor. Geçen yıl yaklaşık 7 bin ton olan üretimimiz bu yıl 2 katına yakın artacak. Son dönemde yağan yağmurlarla beraber zeytinin yağ tutumu arttı, kalitesi de artacak inşallah. Bizim görüştüğümüz, arazilerini gezdiğimiz üreticilerin hepsi bu sene çok bol ürün beklediklerini söylüyorlar. Biz de meyve tutumunun oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Buna istinaden rekoltenin çok yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Üreticilerimiz de bu durumdan çok memnunlar. İnşallah bol kazanç elde edecekler."

"Bu ay içinde zeytin sıkımı başlayacak"

Bu ay içinde zeytin sıkımının başlayacağını dile getiren Kaya, "Ekim ayı içinde zeytinyağına kavuşacağız. Bu sene hem rekoltemiz yüksek hem de her zamanki gibi yağımızın kalitesi de yüksek olacak. Zeytin diyarı, zeytin kokan Altınözü ilçemizde şu anda üreticilerimiz de biz de heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Çiftçi Necmettin Yapıcıoğlu da yaklaşık 50 dekar bahçeden 6 tona yakın yağ elde etmeyi beklediğini belirterek, "Rekolte çok güzel. Geçen yıl 1 ton yağ aldığımız aynı bahçeden bu yıl yaklaşık 6 kat verim bekliyoruz. Fiyatların da bu sene güzel olacağından eminiz." dedi.

AA / Mehmet Gürkan - Ekonomi Haberleri
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Haber: Hatay'da zeytin ve zeytinyağında yüksek rekolte beklentisi üreticiyi sevindirdi - Haberler Ekonomi
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