Hatay'da yeni hasatla yöresel ürünlere ilgi arttı

HATAY (İHA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay'da yeni hasat dönemiyle birlikte baharatlara olan ilgi arttı.

Antakya ilçesinde bulunan Tarihi Uzun Çarşı içerisindeki aktarlar şu günlerde hareketlilik yaşıyor. Mutfağında 600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi bulunan Hatay'da vatandaşlar yemeklerini hazırlamak için hasatları yeni yapılan ürünlerden alarak şehre özgü lezzetler üretiyor.

Biber salçası, toz biber, sumak, kurutulmuş domates, patlıcan ve biber, zeytinyağı, nar ekşisi en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.

Hatay yöresine ait baharatların yeni mahsulün yapılmasıyla birlikte satışlarının arttığını ifade eden baharat satıcısı Evren Eraslan, "Samandağ biber salçalarımız, pul biberlerimiz, yerli sumak, kan dut şurupları, kuru domates ve biberler genellikle bu aylarda yeni mahsulleri beklenir. En taze ve en doğal halleriyle müşterilerimiz gerek buraya gelebilenler buradan yerinden alır" dedi.

Eylül ayında müşterilerin yeni mahsulün çıkışını beklediklerini ve kışlık ihtiyaçlarını toptan olarak giderdiklerini ifade eden Eraslan, "Bizim yöresel ürünlerimiz özellikle tüm Türkiye'de beklenen ve çok çok tercih edilen yerli baş biber salçalarımız, domates salçalarımızın çıkış sezonudur. Gelemeyenler ise e-ticaret yoluyla ve telefonla şehir dışından gönderimini yapıyoruz. Bu yüzden bu aylar çok hareketli geçer. Özellikle Hatay'ın Altınözü, Yayladağ ve Samandağ yöresel ürünleriyle, yeni mahsullerin çıkışıyla ve tezgahlara gelmesiyle bu ayların sezon başlangıcı çok hareketli geçer. Hatay için önemli hareketli ayların başında geliyor. Bu ürünlerin hepsi tamamen doğal yolarla üretildiği için tüm müşterilerimiz tarafından yeni mahsuller çok tercih edilen ürünler arasına giriyor" diye konuştu.

Eraslan yakın zamanda zeytin toplama işleminin de başlayacağını belirterek, "Kırma ve halhalı zeytin olarak iki bölümde bu durumu görebiliriz. İçinde bulunduğumuz ay itibariyle de zeytin ve zeytinyağı hasadında da hareketlilik devam ediyor. Tüm Türkiye tarafından tercih edilen halhalı ve taş kırması zeytinlerimiz bu yöreye ait olmakla beraber coğrafi işaretleriyle olmakla beraber en çok tercih edilen ürünlerimiz arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı. - HATAY