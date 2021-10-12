Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.159-0,16BIST SINAİ2.5290,40BIST GIDA, İÇECEK1.886-0,21BIST TEKSTIL, DERİ9570,16BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.159
|-0,16
|BIST SINAİ
|2.529
|0,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.886
|-0,21
|BIST TEKSTIL, DERİ
|957
|0,16
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.502
|0,70
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.111
|0,63
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.708
|0,35
|BIST METAL ANA
|4.960
|0,39
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.624
|0,20
|BIST MADENCİLİK
|1.482
|1,74
|BIST HİZMETLER
|1.152
|0,29
|BIST ELEKTRİK
|88
|0,95
|BIST ULAŞTIRMA
|1.883
|0,49
|BIST TURİZM
|334
|-0,75
|BIST TİCARET
|3.095
|0,02
|BIST İLETİŞİM
|382
|0,09
|BIST SPOR
|1.034
|-0,46
|BIST İNŞAAT
|1.905
|1,60
|BIST MALİ
|1.379
|0,39
|BIST BANKA
|1.264
|0,51
|BIST SİGORTA
|5.384
|0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|949
|0,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.194
|0,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|634
|0,84
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.219
|2,09
|BIST TEKNOLOJİ
|1.966
|0,49
|BIST BİLİŞİM
|941
|0,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|995
|0,60
|BIST LİKİT BANKA
|1.093
|0,54
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.666
|0,65
AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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