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Gaziantep Ticaret Borsası

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı 2,99 - 3,01 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı 2,99 - 3,01 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday ( Güneydoğu )Kg

3,583,80
Ekmeklik buğdayKg

2,983,17
Çakır arpaKg

2,993,01
Beyaz arpaKg

2,972,98
Kırmızı kabuklu mercimekKg

9,8010,00
MısırKg

2,852,88

AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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