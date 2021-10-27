Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı 2,98 ila 3,17 lira arasında satıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı 2,98 ila 3,17 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday ( Güneydoğu )
|Kg
|3,58
|3,80
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,98
|3,17
|Çakır arpa
|Kg
|2,99
|3,01
|Beyaz arpa
|Kg
|2,97
|2,98
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,80
|9,90
|Mısır
|Kg
|2,90
|2,94
AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500