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Gaziantep Ticaret Borsası

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,60 ila 9,80 lira arasından satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,60 ila 9,80 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday ( Güneydoğu )Kg

3,553,76
Ekmeklik buğdayKg

2,953,15
Çakır arpaKg

2,993,00
Beyaz arpaKg

2,972,98
Kırmızı kabuklu mercimekKg

9,609,80
MısırKg

2,882,89

AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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