Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,60 ila 9,80 lira arasından satıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,60 ila 9,80 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday ( Güneydoğu )
|Kg
|3,55
|3,76
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,95
|3,15
|Çakır arpa
|Kg
|2,99
|3,00
|Beyaz arpa
|Kg
|2,97
|2,98
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,60
|9,80
|Mısır
|Kg
|2,88
|2,89
AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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