Gazi Üniversitesi ile Türkşeker arasında Lisansüstü Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzalandı - Haberler Ekonomi
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Gazi Üniversitesi ile Türkşeker arasında Lisansüstü Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzalandı

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Gazi Üniversitesi ile Türkşeker arasında Lisansüstü Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzalandı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü (Türkşeker) arasında akademik, bilimsel ve eğitim iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü (Türkşeker) arasında akademik, bilimsel ve eğitim iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, imzalanan iş birliği protokolü Türkşeker personelinin, Türkşeker tarafından belirlenen/onaylanan konularda lisansüstü öğrenim ve araştırma yapmasına yönelik olarak Üniversitede yürütülmekte olan tezli yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora ve doktora sonrası etkinlikleri kapsıyor.

Türkşeker Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Cevriye Gencer, Fen Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Uğur Gökmen ve Doç. Dr. Gürkan İÇÖZ'ün yanı sıra Türkşeker Genel Müdür Yardımcıları Şahin Arat, Ayhan Tanrıverdi, Tarımsal Tesisler Daire Başkanı Dr. Erkan İçöz ve davetliler katıldı.

"Cumhuriyetin iki köklü kurumu"

Açıklamada düzenlenen törende yaptığı konuşmaya yer verilen Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Lisansüstü Eğitim işbirliği protokolünün farklı alanlarda da geliştirilerek devam edeceğine olan inancının tam olduğunu belirtti. Yıldız, Gazi Üniversitesi'nin Türkşeker gibi 95 yıllık bir kurum olduğuna vurgu yaparak, bu iki köklü kurumun arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

"Başarı; sadece ulaşılan sonuç değil, iyi yönetilen süreçler bütünüdür"

Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ise Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız'ın şahsında Gazi Üniversitesi yöneticilerine bu işbirliğine olan katkılarından ve Türkşeker çalışanlarına sundukları bu fırsattan dolayı teşekkür etti.

Alkan, "Başarı ulaşılan nihai bir sonuç değil iyi yönetilen süreçler bütünüdür. Türkşeker yeniliğe açık istişare kültürü gelişmiş bir kurumdur." ifadesini kullandı.

Gazi Üniversitesi ile Türkşeker arasında Lisansüstü Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzalandı

Gazi Üniversitesi ile Türkşeker arasında Lisansüstü Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzalandı

Gazi Üniversitesi ile Türkşeker arasında Lisansüstü Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzalandı

Gazi Üniversitesi ile Türkşeker arasında Lisansüstü Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzalandı

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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