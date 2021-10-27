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Faiz indiriminin ardından gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından Başkan Şahap Kavcıoğlu, ekonomistler ve basın mensuplarıyla bugün saat 10.00'da ilk kez bir araya gelecek. Piyasalarda ise gözler bugün açıklanacak yılın son enflasyon raporuna ve Başkan Kavcıoğlu'nun basın toplantısına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 200 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından bugün ekonomistler ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Dünya gazetesinin haberine göre, Kavcıoğlu, IV. Enflasyon Raporu sunumu çerçevesinde saat 10:00'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Sunumda, enflasyon ve çıktı açığı tahmin patikalarının ne yönde oluşacağı takip edilecek.

Mevcut durumda TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14,1 düzeyinde. Ancak daha sonra eylül ayında yayınlanan OVP'ye göre 2021 yılsonu TÜFE tahmini yüzde 16,2 olarak şekillendi.

Diğer taraftan enflasyon dinamiklerindeki bozulma çerçevesinde enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonların devamı dikkat çekiyor. TCMB'nin en son yayınladığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarına göre katılımcılar TÜFE'nin yılı yüzde 17,63 seviyesinde kapatmasını bekliyor.

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Faiz indiriminin ardından gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi
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