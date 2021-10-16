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Emet Belediyesi'nden "Sürdürülebilir Şehircilik" projesi çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Emet Belediyesi'nden

Emet Belediyesinin hayata geçirmek istediği sokak aydınlatmaları, jeotermal sondaj ve 4 adet kreş yapımı için kaynak temini adına Dünya Bankası yetkilileri ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Emet Belediyesinin hayata geçirmek istediği sokak aydınlatmaları, jeotermal sondaj ve 4 adet kreş yapımı için kaynak temini adına Dünya Bankası yetkilileri ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Program kapsamında 23-29 Eylül tarihleri arasında verilen eğitimlere Emet Belediyesi ilgili personelleri de katıldı. Sürdürülebilir Şehircilik projesi çalışmaları kapsamında sokak aydınlatmaları, jeotermal sondaj ve Emet ilçesine 4 adet kreş yapımı için Emet Belediyesi Dünya bankasından kredi kullanacak. - KÜTAHYA

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Haber: Emet Belediyesi'nden 'Sürdürülebilir Şehircilik' projesi çalışmaları - Haberler Ekonomi
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