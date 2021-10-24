Ekrem İmamoğlu, merakla beklenen 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye ( İbb ) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi sistemiyle ilgili detayları Twitter hesabından paylaştı.

8 MADDEDE YENİ SİSTEMİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde "Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun" diyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıkladığı 8 maddelik yeni sistemde taksi esnafına aylık net maaş olarak 6 bin 622 lira verileceğini belirtti.

İşte İmamoğlu'nun açıkladığı yeni taksi sisteminde, taksi esnafına getirilen iyileştirmeler;

Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık net 6.622 TL olacak

İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek

Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak

Eve gidiş gelişte servis sağlanacak

1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek

Mesai saatleri, İş Kanunu'ndaki gibi haftada 45 saat olacak

SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak

Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek

"ŞOFÖRLÜK MESLEĞİ GEÇİM KAYNAĞI" ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun" sözleriyle duyurduğu taksi plakası tahsisi ile ilgili getirilen yeni düzenlemenin ardından, taksi plakası satışlarında artık 'Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı' şartı konulmuştu.

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