Dünya Kadın Çiftçiler Gününde üretici kadınlar ziyaret edildi

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" nedeniyle çiftçileri üretim alanlarında ziyaret ederek yelek, bere ve çiçek verdi.

Akhisar Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Mecidiye Mahallesinde zeytin hasadı gerçekleştiren kadın çiftçiler çalışma alanlarında ziyaret edildi.

Çiftçiler ile sohbet edip onların sorunlarını dinleyen Metin Öztürk, Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle kadın üreticilerle bir arada olmaktan ve bu özel günü onlarla birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kadın çiftçileri her alanda desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Öztürk, "Bizler Kadın çiftçilerimizi önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerde özellikle üretici kadınlarımızın da aile bütçesine katkıda bulunmayı, yaşamlarını kendi imkanlarıyla sürdürebilmelerini sağlamayı, tarım sektöründe istihdam edilme kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğinde yürütülen FAO Projesi bu anlamda gerçekleştirdiğimiz başarılı projelerimizden bir tanesidir. Bakanlığımız kırsalda yaşayan kadın çiftçilere yönelik eğitici, istihdam sağlayıcı, sosyal ve ekonomik gelir seviyelerini arttırmaya yönelik birçok projeler üretmekte ve bunları desteklemektedir. İl Müdürlüğü olarak bizlerde projelerimizde ve faaliyetlerimizde kadın çiftçilerimize öncelik veriyoruz. Kadını eğitmenin bir aileyi ve ailelerden oluşan toplumu eğitmek anlamına geldiğinden yola çıkarak, gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve etkinliklerle kadın çiftçilerimizin bilgi ve becerilerinin daha da arttırılmasını hedefliyoruz. Bir kadın çiftçiyi eğitmek demek, gelecek nesilleri eğitmek felsefesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Kadın çiftçilere çiçek ve hediyelerini takdim eden protokol üyeleri, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kadın çiftçi ziyaretine; Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Lütfi Kaymak, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, konu sorumlusu teknik personeller ile zeytin üreticisi kadın çiftçiler katıldı. - MANİSA