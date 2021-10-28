Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor

Dün en düşük 9,4620 ve en yüksek 9,5516 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 9,4979 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 9,5610 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 11,0890'dan, sterlin/TL de yüzde 0,8 yükselişle 13,1520'den satılıyor. Dolar endeksi 93,9 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altından işlem görürken, euro/dolar paritesi 1,16 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

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