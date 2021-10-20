Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,34 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,86'dan, sterlin ise 12,87'den alıcı buluyor.

Dün 9,3765 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen satış baskısıyla geriledi ve günü önceki kapanışın yüzde 0,36 altında 9,3012 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 9,3410 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 10,8640'tan, sterlin/TL ise 12,8750'den satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 93,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1620'den işlem görüyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yükseliş eğiliminde hareket ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dolar talebini artırdığını aktardı.

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Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten işlem görüyor
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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