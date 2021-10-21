Dolar rekor kırdı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar "Güler misin, ağlar mısın" cinsinden
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Faiz kararıyla dolar rekor kırınca, sosyal medya adeta yıkıldı. Binlerce tweet atan vatandaşlar, duruma tepki gösterirken "Güler misin, ağlar mısın" cinsinden paylaşımlar yaptı.
Merkez Bankası 200 baz puanlık faiz indirimine gitti. Ekonomistler 50 ila 100 puanlık indirim beklerken, açıklanan rakam piyasayı şaşırttı. Karar doğrultusunda faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya düştü. Karar öncesi 9,29 seviyesinde bulunan Dolar, 9,49'a yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
VATANDAŞLAR TEPKİLİ
Doların rekor kırmasıyla sosyal medya yıkıldı. Kullanıcılar kurla ilgili binlerce paylaşım yaptı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, doların 10 liraya doğru gitmesine tepki gösterdi.
Söz konusu paylaşımlardan bazıları şöyle:
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